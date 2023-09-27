Марио Балотелли предложил свои услуги «Милану»
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Нападающий «Адана Демиспор» Марио Балотелли намекнул на желание вернуться в «Милан».
«Молодые игроки тушуются, когда играют на таком стадионе, как «Сан-Сиро». Тут нужен крепкий характер. Может, «Милану» ещё нужен напарник для Жиру? Я тут», — приводит слова Балотелли ITASportPress.
Напомним, 15 сентября 33-летний Балотелли стал игроком турецкого клуба «Адана Демиспор». Итальянский футболист перешёл в новую команду на правах свободного агента.
Ранее Марио Балотелли был футболистом «Монцы», «Брешии», «Марселя», «Ниццы», «Ливерпуля», «Милана», «Манчестер Сити» и «Интера». На его счету также 36 матчей в составе сборной Италии, в которых он отметился 14 забитыми мячами и пятью результативными передачами.
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