«Невозможно было войти в душевую». Абаев — о главном отличии футбола нулевых от нынешнего

Бывший футболист «Торпедо», «Анжи», «Локомотива», «Краснодара», «Ростова» и ряда других российских клубов Илья Абаев назвал главное отличие футбола в начале 21 века от современного футбола. Также он поделился воспоминаниями о конфликте в баре с криминальным авторитетом.

«Раньше невозможно было войти в душевую — везде был дым. Выходил оттуда не чистым, а прокуренным. А сейчас практически никто из футболистов не курит, а тогда курили. Но я, кстати, нет — только пробовал в детстве. От запаха сигарет у меня сразу начинает болеть голова.

А были ли истории, связанные с так называемыми бандитами? Было однажды. Но история никак не связана с футболом. Решили как-то с друзьями решили пойти в бар. Стояли с одним парнем у барной стойки, разговаривали. И вдруг между нами вклинивается какой-то пьяный здоровенный мужик. Кинул на меня взгляд, повернулся и ударил. Как оказалось потом — из-за того, что у меня были длинные волосы. Сцепились с ним — полетели стулья, стаканы, посуда. В итоге мы с ребятами его обезвредили и вызвали полицию. Выяснилось, что это какой-то раменский бандит — он уже тогда ездил на гелике.

Полицейские, естественно, сказали, что не могут его забрать. Я говорю: «Тогда хотя бы меня заберите. Он меня убить обещает, как только вы уедете!». А он реально обещал. Короче, никого из нас они не забрали, сели в машину и уехали. А мы с этим мужиком как-то разговорились. Он признался: «Подумал, что ты неформал. Но вы молодцы, хорошо меня скрутили». В итоге мы поехали к нему домой, он взял деньги и оплатил весь ущерб в этом клубе. Еще и угостил нас", — приводит слова Абаева Sport24.