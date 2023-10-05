Колосков: хочу, чтобы «Спартак» был конкурентоспособный. Нет красно-белых — нет интриги

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о предстоящем матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и ЦСКА.

«Кто-то желает «Спартаку» проиграть в дерби с ЦСКА. Но я, например, не спартаковский болельщик и не хочу, чтобы красно-белые серьёзно уступили в таком матче.

Я хочу, чтобы «Спартак» был конкурентоспособный. Единственное, что я хочу, чтобы была интрига в чемпионате. Нет «Спартака» — нет интриги. Этот матч не решающий в борьбе за медали, но в матче с ЦСКА красно-белым надо бороться за свой престиж и место в турнирной таблице», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Дерби между «Спартаком» и ЦСКА состоится в воскресенье, 8 октября. Игра пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.