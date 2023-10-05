Лунёв отыграл «на ноль» и помог «Карабаху» обыграть «Хеккен» в матче ЛЕ

В четверг, 5 октября, состоялся матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между шведским «Хеккеном» и «Карабахом». Команды играли на стадионе «Уллеви» в Гётеборге, Швеция. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. Гости одержали победу с минимальным счётом — 1:0.
В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Единственный гол в матче был забит на 70-й минуте встречи. Его автором стал бразильский полузащитник Жунинью. Голевую передачу на свой счёт записал алжирский полузащитник Яссин Бензия.
Российский голкипер азербайджанской команды провёл на поле все 90 минут и сохранил свои ворота в неприкосновенности.
После этой победы в активе «Карабаха» стало шесть очков. Команда занимает второе место в группе Н, уступая лидирующему «Байеру» по дополнительным показателям. «Хеккен» с нулём очков занимает последнее место.
- 6 октября 2023
-
00:58
-
00:52
-
00:49
-
00:32
-
00:27
-
00:20
-
00:03
- 5 октября 2023
-
23:56
-
23:56
-
23:55
-
23:53
-
23:51
-
23:44
-
23:31
-
23:14
-
23:12
-
23:06
-
22:56
-
22:53
-
22:45
-
22:37
-
22:36
-
22:32
-
22:29
-
22:25
-
22:19
-
22:07
-
21:55
-
21:54
-
21:43
-
21:42
-
21:35
-
21:34
-
21:27
-
21:19