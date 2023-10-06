Лига конференций, 5 октября: результаты матчей игрового дня и положение в группах

В четверг, 5 октября, прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.
Все результаты матчей 2-го тура группового этапа Лиги конференций (5 октября):
Группа А:
«Олимпия» (Словения) — «Слован» (Словакия) — 0:1.
«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Лилль» (Франция) — 0:0.
Группа B:
«Гент» (Бельгия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 2:0.
«Брейдаблик» (Исландия) — «Заря» (Украина) — 0:1.
Группа C:
«Астана» (Казахстан) — «Виктория» (Чехия) — 1:2.
«Балкани» (Косово) — «Динамо» (Хорватия) — 2:0.
Группа D:
«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Брюгге» (Бельгия) — 0:1.
«Бешикташ» (Турция) — «Лугано» (Швейцария) — 2:3.
Группа E:
«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Легия» (Польша) — 1:0.
«Астон Вилла» (Англия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 1:0.
Группа F:
«Фиорентина» (Италия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 2:2.
«Чукарички» (Сербия) — «Генк» (Бельгия) — 0:2.
Группа G:
ПАОК (Греция) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) — 2:1.
«Абердин» (Шотландия) — ХИК (Финляндия) — 1:1.
Группа H:
«Норшелланн» (Дания) — «Лудогорец» (Болгария) — 7:1.
«Спартак» (Словакия) — «Фенербахче» (Турция) — 1:2.