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Лига конференций, 5 октября: результаты матчей игрового дня и положение в группах

Лига конференций, 5 октября: результаты матчей игрового дня и положение в группах
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В четверг, 5 октября, прошли матчи 2-го тура группового этапа Лиги конференций сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

Все результаты матчей 2-го тура группового этапа Лиги конференций (5 октября):

Группа А:

«Олимпия» (Словения) — «Слован» (Словакия) — 0:1.

«КИ Клаксвик» (Фарерские острова) — «Лилль» (Франция) — 0:0.

Группа B:

«Гент» (Бельгия) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — 2:0.

«Брейдаблик» (Исландия) — «Заря» (Украина) — 0:1.

Группа C:

«Астана» (Казахстан) — «Виктория» (Чехия) — 1:2.

«Балкани» (Косово) — «Динамо» (Хорватия) — 2:0.

Группа D:

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Брюгге» (Бельгия) — 0:1.

«Бешикташ» (Турция) — «Лугано» (Швейцария) — 2:3.

Группа E:

«АЗ Алкмар» (Нидерланды) — «Легия» (Польша) — 1:0.

«Астон Вилла» (Англия) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина) — 1:0.

Группа F:

«Фиорентина» (Италия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 2:2.

«Чукарички» (Сербия) — «Генк» (Бельгия) — 0:2.

Группа G:

ПАОК (Греция) — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне, Германия) — 2:1.

«Абердин» (Шотландия) — ХИК (Финляндия) — 1:1.

Группа H:

«Норшелланн» (Дания) — «Лудогорец» (Болгария) — 7:1.

«Спартак» (Словакия) — «Фенербахче» (Турция) — 1:2.

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