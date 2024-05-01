Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Боруссия Дортмунд — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо высказался о работе с Маурисио Почеттино

Полузащитник «Челси» Мойсес Кайседо высказался о работе с Маурисио Почеттино
Комментарии

Полузащитник английского «Челси» Мойсес Кайседо высказался о работе с главным тренером лондонцев Маурисио Почеттино.

«Он [Почеттино] многое сделал для нас. Мы очень молодая команда, и он многому нас научил.

Нам ещё есть над чем поработать. Как я уже сказал, мы молодая команда, но мы будем продолжать понемногу учиться и приспосабливаться ко всему, что он нам говорит», — приводит слова Кайседо официальный сайт «Челси».

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Маурисио Почеттино набрала 48 очков за 33 матча. На первой строчке располагается «Арсенал», заработав 80 очков за 35 игр. В ближайшем матче «Челси» сыграет с «Тоттенхэмом» завтра, 2 мая.

Материалы по теме
«Это грандиозное дерби». Игрок «Челси» Кайседо — о предстоящем матче с «Тоттенхэмом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android