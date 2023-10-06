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Экс-гендир «Спартака» Первак раскритиковал трансферную политику красно-белых

Экс-гендир «Спартака» Первак раскритиковал трансферную политику красно-белых
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Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскритиковал работу спортивного директора красно-белых Пола Эшуорта.

«От работы Эшуорта создаётся ощущение, что взяли человека, который помогает делать деньги на трансферах, других мыслей нет. Он — иностранец, у него нет российского будущего. При нём покупают только легионеров, а почему не взять игроков внутри России? Смысл брать иностранцев, если они такого же уровня?

Вот перешёл в «Спартак» Зиньковский, а почему было не купить в тандем с ним чертановских Пиняева и Глушенкова, учитывая, что второй ещё и спартаковец? Это же всё клиенты Павла Андреева, которые лучше приобретённых легионеров. Там же ещё и Сарвели, этот квартет мог закрыть проблемные позиции клуба на долгие годы», — приводит слова Первака «Матч ТВ».

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