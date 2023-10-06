Ярошик: «Спартак» и ЦСКА не в лучшем состоянии. Победа в дерби пойдёт кому-то на пользу

Бывший игрок ЦСКА и экс главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о предстоящем дерби между армейцами и «Спартаком».

«Конечно, в дерби никогда нет фаворита. Я бы сказал, что на сегодняшний день и ЦСКА, и «Спартак» находятся не в лучшем состоянии. Победа пойдёт на пользу каждой из этих команд. В этой игре очки точно кто-то потеряет, для этой команды увеличится отставание от первого места. «Спартак» и ЦСКА не в очень хорошем состоянии, играют не лучшим образом.

Будет очень интересно смотреть. Думаю, в такой игре все забудут, что происходит сейчас. Не только фанаты, но и игроки. Все хотят выложиться на 100%, пойти и завоевать победу в дерби. Победа поможет обеим командам успокоиться и набрать второе дыхание для выступления в следующих турах», — сказал Ярошик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, 8 октября московский «Спартак» примет ЦСКА на своём поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игры запланировано на 19:00 мск.