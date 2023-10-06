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Алдонин: хочу, чтобы матч «Спартак» — ЦСКА запомнился игрой, а не скандалами

Алдонин: хочу, чтобы матч «Спартак» — ЦСКА запомнился игрой, а не скандалами
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Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высказался о предстоящем дерби между армейцами и «Спартаком».

«Разгрома в дерби не будет, потому что, несмотря на всю нестабильность обеих команд, на игру будет влиять настрой, а он будет особым на этот матч. Моральная подоплёка здесь выходит на первый план.

Так что хочу, чтобы матч запомнился зрелищной игрой, а не скандалами и бесконечными судейскими разбирательствами, как это было в прошлом дерби. Это только мешает зрелищу, из-за этого я не помню второй тайм той игры», — сказал Алдонин RT.

Напомним, 8 октября московский «Спартак» примет ЦСКА на своём поле в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Начало игры запланировано на 19:00 мск.

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