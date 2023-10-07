В «Баварии» объяснили, почему клуб не стал подписывать контракт с Боатенгом

Пресс-служба «Бавария» опубликовала заявление, в котором объясняет решение клуба не подписывать контракт с защитником Жеромом Боатенгом.

«Около двух недель назад все четыре центральных защитника основного состава «Баварии» не смогли принять участие в кубковом матче с «Пройссеном» из-за травм. Боатенга, у которого сейчас нет клуба, впоследствии пригласили присоединиться к тренировкам в «Баварии». Дайо Упамекано и Ким Мин Джэ теперь снова играют, не испытывая боли, а Маттейс де Лигт также находится на пути к выздоровлению, а это означает, что кадровая ситуация в центре защиты улучшилась.

Учитывая все обстоятельства, «Бавария» решила не подписывать Боатенга. В то же время, как выдающемуся бывшему игроку, Жерому предложили возможность продолжать поддерживать свою физическую форму в клубе. Боатенг показал себя в хорошей физической форме», — говорится в заявлении на официальном сайте «Баварии».

Напомним, Боатенг играл в «Баварии» на протяжении десяти лет. За это время немецкий защитник принял участие в 363 матчах за мюнхенский клуб, в которых забил 10 голов и отдал 25 результативных передач.

Последним клубом немецкого защитника был «Лион». Соглашение Боатенга с французским клубом истекло 1 июля этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество.