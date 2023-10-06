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Источник: «Бавария» сообщила Боатенгу, что не будет подписывать с ним контракт

Мюнхенская «Бавария» проинформировала защитника Жерома Боатенга, что не будет подписывать с ним контракт, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб отказался от идеи заключить договор с игроком, несмотря на отличные результаты, показанные Боатенгом на тренировках. Решение мотивировали дополнительные футбольные причины и негативная реакция болельщиков. Таким образом, Боатенг остаётся свободным агентом.

Напомним, Боатенг имеет нерассмотренное уголовное дело за нападение (он якобы избил свою бывшую девушку). Приговор был отменён из-за формальных ошибок, и судебное разбирательство будет перенесено в Мюнхенский региональный суд.

Боатенг играл в «Баварии» на протяжении десяти лет. За это время немецкий защитник принял участие в 363 матчах за мюнхенский клуб, в которых забил 10 голов и отдал 25 результативных передач.

Последним клубом немецкого защитника был «Лион». Соглашение Боатенга с французским клубом истекло 1 июля этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество.