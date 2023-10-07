Палкин: «Лион» получил неправомерное обогащение за счёт «Шахтёра»

Генеральный директор «Шахтёра» Сергей Палкин объявил о начале судебного дела против «Лиона» за незаконное обогащение на аренде Тете в «Лестер».

«Когда Тете впервые покинул наш клуб, он перешёл в «Лион», а затем его отдали в аренду «Лестеру» за 1 миллион евро.

«Лион» злоупотреблял, потому что не имел права продавать игрока, который принадлежал нам. У игрока был контракт с нами. Похоже, что «Лион» получил неправомерное обогащение за счёт нашего клуба.

Теперь мы обратились в ФИФА, чтобы нам вернули эти деньги. После «Лестера» Тете перешёл в «Галатасарай». Мы подали на него иск, но он объединил ответственность с «Галатасараем».

До 1 июля игрок должен прислать нам официальное письмо, в котором будет написано: «Я бы хотел воспользоваться Annex 7 для приостановления действия моего контракта».

Тете не прислал такое письмо. Мы много раз просили вернуться Тете в клуб, но он нас проигнорировал. Из-за отсутствия Тете мы расторгли контракт с ним в одностороннем порядке. Это означает, что Тете фактически разорвал этот контракт.

Вы знаете, в его контракте есть клаусула в размере 150 миллионов евро. Теперь Тете и «Галатасарай» несут совместную ответственность за такое расторжение контракта», — приводит слова Палкина ESPN.