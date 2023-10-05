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Лига чемпионов — 2023/2024: главное, результаты матчей, события, голы: «Милан», «Барселона», «ПСЖ», «Шахтёр», таблица

Триллер «Шахтёра» на последних секундах и ужасные цифры «Милана». 8 главных событий дня ЛЧ
Константин Кринский
Лига чемпионов — 2023/2024: главное
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Несколько крутых камбэков, гол через себя, разгром «ПСЖ» и грустная новость для «Барсы». Вот это матчи!

Сегодня состоялись матчи второго игрового дня 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Главные события среды – в нашем дайджесте.

«Ньюкасл» утопил «ПСЖ»

Лига чемпионов . Группа F. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Окончен
4 : 1
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Альмирон – 17'     2:0 Бёрн – 39'     3:0 Лонгстафф – 50'     3:1 Эрнандес – 56'     4:1 Шер – 90+1'    

Английский клуб мощно отпраздновал возвращение ЛЧ на «Сент-Джеймс Парк». Фанаты подготовили несколько крутых баннеров, а футболисты отплатили им голами. Сначала Мигель Альмирон добил в ворота Джанлуиджи Доннаруммы на 17-й минуте. Только вдумайтесь, до того в Лиге чемпионов за команду последним отличался Алан Ширер!
А за шесть минут до перерыва Дэн Бёрн удвоил преимущество хозяев. Под проливным дождём гигантский защитник отличился после навеса Бруно Гимарайнса.

Третий гвоздь в крышку парижского гроба забил Шон Лонгстафф. Хавбек получил пас от Кирана Триппьера и в касание прошил Доннарумму с весьма острого угла. А это точно «ПСЖ»?

Парижане один гол отыграли, но на большее их не хватило. А «Ньюкасл» в концовке воткнул четвёртый усилиями Фабиана Шера – попал в девятку. Ух!

Как это было:
«ПСЖ» унизили в Лиге чемпионов. Не такой «битвы шейхов» все ждали
«ПСЖ» унизили в Лиге чемпионов. Не такой «битвы шейхов» все ждали

«Антверпен» отдал победу «Шахтёру», а ведь чуть не вырвал ничью!

Лига чемпионов . Группа H. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 19:45 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Окончен
2 : 3
Шахтёр
Украина
1:0 Муя – 3'     2:0 Баликвиша – 33'     2:1 Сикан – 48'     2:2 Ракицкий – 71'     2:3 Сикан – 76'    

В Бельгии случился настоящий триллер. Дебютант Лиги чемпионов удивительно для многих вёл у «Шахтёра» 2:0 к 33-й минуте – Артур Вермерен даже оформил ассистентский дубль. Но «Антверпену» не хватило опыта: после перерыва хозяева отдали инициативу украинскому клубу и трижды пропустили – на 48-й, 71-й и 76-й минутах.

Тоби Алдервейрелд

Тоби Алдервейрелд

Фото: Jeroen van den Berg/Getty Images

Ну и какой же это триллер? Настоящая драма! Но на самом деле нет. На 90+8-й минуте бельгийцы получили право на пенальти. К мячу подошёл легендарный Тоби Алдервейрелд. И не забил! А ведь «Антверпен» мог заработать первое очко в Лиге чемпионов.

Ямал — самый молодой игрок стартового состава в истории ЛЧ

Лига чемпионов . Группа H. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Окончен
0 : 1
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Ф. Торрес – 45+1'    
Удаления: нет / Гави – 90+3'

Испанец бьёт один рекорд за другим, и все они связаны с возрастом. В 16 лет и 83 дня Ламин вышел в основе за «Барселону» на игру с «Порту» и стал самым юным игроком стартового состава в истории Лиги чемпионов. Ямал побил рекорд не абы кого, а Селестина Бабаяро (16 лет и 86 дней – за «Андерлехт»).

ЛАМИН ЯМАЛ

ЛАМИН ЯМАЛ

Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Гризманн положил через себя в ворота «Фейеноорда»!

Лига чемпионов . Группа E. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 19:45 МСК
Атлетико М
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
0:1 Эрмосо – 7'     1:1 Мората – 12'     1:2 Ганцко – 34'     2:2 Гризманн – 45+4'     3:2 Мората – 47'    

Вы не поверите, но матч с участием «Атлетико» закончился со счётом 3:2 – ещё и второй раз подряд (до того – с «Кадисом» в Ла Лиге). Победу команде Диего Симеоне принёс дубль Альваро Мораты, но гол Антуана Гризманна стал настоящим украшением вечера. Француз забил через себя! Причём за мгновение до удара что-то похожее хотел исполнить Аксель Витсель, но передумал.

Подробнее об удивительном матче:
Какой камбэк «Атлетико» с голом Гризманна через себя! Но последние минуты — кошмар Симеоне
Какой камбэк «Атлетико» с голом Гризманна через себя! Но последние минуты — кошмар Симеоне

Левандовски получил травму

Поляк провёл на поле только 34 минуты и не отметился результативными действиями. Роберт вынужденно уступил место Феррану Торресу, который открыл счёт в матче на 45+1-й минуте. Вероятно, Левандовски получил повреждение после подката Давида Карму.

РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ

РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ

Фото: DAX Images/Getty Images

Ещё две взрывные концовки: «Црвена Звезда» выгрызла ничью, а «Лацио» — победу!

Лига чемпионов . Группа G. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
2 : 2
Янг Бойз
Берн, Швейцария
1:0 Ндиайе – 35'     1:1 Угринич – 48'     1:2 Иттен – 61'     2:2 Букари – 88'    

Последние минуты сразу в двух матчах принесли радость и разочарование – но кому как. «Црвена Звезда» ушла от поражения в матче с «Янг Бойз» благодаря Осману Букари. Таким образом, команды набрали первые очки в группе и выстроились за «Манчестер Сити» (6) и «Лейпцигом» (3).

Лига чемпионов . Группа E. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Окончен
1 : 2
Лацио
Рим, Италия
1:0 Фурухаси – 12'     1:1 Весино – 29'     1:2 Родригес – 90+5'    

Больше повезло «Лацио». В прошлом туре римлян от поражения во встрече с «Атлетико» (1:1) спас вратарь с русскими корнями – Иван Проведель, он забил на последней добавленной минуте. Теперь команде Маурицио Сарри удалось силами Педро с мясом выдрать из лап «Селтика» победу. А ведь шотландцы минутами ранее забили сами и могли побеждать, но судьи зафиксировали офсайд.

Осман Букари и Педро

Осман Букари и Педро

Фото: Getty Images

«Милан» и «Боруссия» — сплошная грусть: 0 голов после двух туров!

Лига чемпионов . Группа F. 2-й тур
04 октября 2023, среда. 22:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
0 : 0
Милан
Милан, Италия

Эти клубы блёкло стартовали в Лиге чемпионов. Без забитых голов после двух туров – явно не то, чего ждали болельщики. А ведь вместе с «Миланом» и дортмундской «Боруссией» в одной компании ещё и «ПСЖ» с «Ньюкаслом». «Группа смерти», в которой команды Стефано Пиоли и Марко Розе пока не подают признаков жизни.

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