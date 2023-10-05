Триллер «Шахтёра» на последних секундах и ужасные цифры «Милана». 8 главных событий дня ЛЧ

Несколько крутых камбэков, гол через себя, разгром «ПСЖ» и грустная новость для «Барсы». Вот это матчи!

Сегодня состоялись матчи второго игрового дня 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Главные события среды – в нашем дайджесте.

«Ньюкасл» утопил «ПСЖ»

Английский клуб мощно отпраздновал возвращение ЛЧ на «Сент-Джеймс Парк». Фанаты подготовили несколько крутых баннеров, а футболисты отплатили им голами. Сначала Мигель Альмирон добил в ворота Джанлуиджи Доннаруммы на 17-й минуте. Только вдумайтесь, до того в Лиге чемпионов за команду последним отличался Алан Ширер!

А за шесть минут до перерыва Дэн Бёрн удвоил преимущество хозяев. Под проливным дождём гигантский защитник отличился после навеса Бруно Гимарайнса.

Третий гвоздь в крышку парижского гроба забил Шон Лонгстафф. Хавбек получил пас от Кирана Триппьера и в касание прошил Доннарумму с весьма острого угла. А это точно «ПСЖ»?

Парижане один гол отыграли, но на большее их не хватило. А «Ньюкасл» в концовке воткнул четвёртый усилиями Фабиана Шера – попал в девятку. Ух!

«Антверпен» отдал победу «Шахтёру», а ведь чуть не вырвал ничью!

В Бельгии случился настоящий триллер. Дебютант Лиги чемпионов удивительно для многих вёл у «Шахтёра» 2:0 к 33-й минуте – Артур Вермерен даже оформил ассистентский дубль. Но «Антверпену» не хватило опыта: после перерыва хозяева отдали инициативу украинскому клубу и трижды пропустили – на 48-й, 71-й и 76-й минутах.

Тоби Алдервейрелд Фото: Jeroen van den Berg/Getty Images

Ну и какой же это триллер? Настоящая драма! Но на самом деле нет. На 90+8-й минуте бельгийцы получили право на пенальти. К мячу подошёл легендарный Тоби Алдервейрелд. И не забил! А ведь «Антверпен» мог заработать первое очко в Лиге чемпионов.

Ямал — самый молодой игрок стартового состава в истории ЛЧ

Испанец бьёт один рекорд за другим, и все они связаны с возрастом. В 16 лет и 83 дня Ламин вышел в основе за «Барселону» на игру с «Порту» и стал самым юным игроком стартового состава в истории Лиги чемпионов. Ямал побил рекорд не абы кого, а Селестина Бабаяро (16 лет и 86 дней – за «Андерлехт»).

ЛАМИН ЯМАЛ Фото: Carlos Rodrigues/Getty Images

Гризманн положил через себя в ворота «Фейеноорда»!

Вы не поверите, но матч с участием «Атлетико» закончился со счётом 3:2 – ещё и второй раз подряд (до того – с «Кадисом» в Ла Лиге). Победу команде Диего Симеоне принёс дубль Альваро Мораты, но гол Антуана Гризманна стал настоящим украшением вечера. Француз забил через себя! Причём за мгновение до удара что-то похожее хотел исполнить Аксель Витсель, но передумал.

Левандовски получил травму

Поляк провёл на поле только 34 минуты и не отметился результативными действиями. Роберт вынужденно уступил место Феррану Торресу, который открыл счёт в матче на 45+1-й минуте. Вероятно, Левандовски получил повреждение после подката Давида Карму.

РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСКИ Фото: DAX Images/Getty Images

Ещё две взрывные концовки: «Црвена Звезда» выгрызла ничью, а «Лацио» — победу!

Последние минуты сразу в двух матчах принесли радость и разочарование – но кому как. «Црвена Звезда» ушла от поражения в матче с «Янг Бойз» благодаря Осману Букари. Таким образом, команды набрали первые очки в группе и выстроились за «Манчестер Сити» (6) и «Лейпцигом» (3).

Больше повезло «Лацио». В прошлом туре римлян от поражения во встрече с «Атлетико» (1:1) спас вратарь с русскими корнями – Иван Проведель, он забил на последней добавленной минуте. Теперь команде Маурицио Сарри удалось силами Педро с мясом выдрать из лап «Селтика» победу. А ведь шотландцы минутами ранее забили сами и могли побеждать, но судьи зафиксировали офсайд.

Осман Букари и Педро Фото: Getty Images

«Милан» и «Боруссия» — сплошная грусть: 0 голов после двух туров!

Эти клубы блёкло стартовали в Лиге чемпионов. Без забитых голов после двух туров – явно не то, чего ждали болельщики. А ведь вместе с «Миланом» и дортмундской «Боруссией» в одной компании ещё и «ПСЖ» с «Ньюкаслом». «Группа смерти», в которой команды Стефано Пиоли и Марко Розе пока не подают признаков жизни.