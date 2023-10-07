Первая лига: расписание матчей 13-го тура сезона-2023/2024

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Сегодня, 7 октября, матчем между ярославским «Шинником» и красноярским «Енисеем» стартует 13-й тур Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

7 октября, суббота:

«Шинник» (Ярославль) — «Енисей» (Красноярск) — 16:00 мск.

8 октября, воскресенье:

«Динамо» (Махачкала) — «Акрон» (Тольятти) — 16:00 мск;

«Арсенал» (Тула) — «Сокол» (Саратов) — 17:00 мск;

«Волгарь» (Астрахань) — «КАМАЗ» (Набережные Челны) — 17:00 мск;

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «СКА-Хабаровск» — 17:00 мск;

«Кубань» (Краснодар) — «Родина» (Москва) — 17:30 мск;

«Ленинградец» (Ленинградская область) — «Черноморец» (Новороссийск) -18:00 мск.

9 октября, понедельник:

«Тюмень» — «Торпедо» (Москва) — 16:30 мск;

«Химки» — «Алания» (Владикавказ) — 19:00 мск.