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Радимов: после ухода Кузяева у «Зенита» пропал «мотор»

Радимов: после ухода Кузяева у «Зенита» пропал «мотор»
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Российский тренер Владислав Радимов считает, что после перехода полузащитника Далера Кузяева из «Зенита» во французский «Гавр» у санкт-петербургской команды пропал «мотор».

«Потеря Фернандеса – большая проблема для «Зенита»? Меня больше волнует потеря Караваева. Потому что после ухода Кузяева у команды пропал «мотор» — он успевал и у своей штрафной, и у чужой, везде создавал численное преимущество, за счёт чего развязывались руки у других игроков. А сейчас такого футболиста нет.

А Караваев как раз также всё делает на максимуме. Фернандес в силу возраста так не может делать, а Сутормин просто не самый быстрый. Поэтому командной скорости «Зениту» не хватает», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

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