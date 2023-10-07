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Погребняк: не понимаю, как Бикфалви отдал Ишкову право ударить решающий пенальти

Погребняк: не понимаю, как Бикфалви отдал Ишкову право ударить решающий пенальти
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Бывший нападающий «Урала» и сборной России Павел Погребняк прокомментировал матч 11-го тура РПЛ между екатеринбургской командой и «Локомотивом» (2:2).

«В матче «Урала» и «Локомотива» проучился довольно-таки зрелищный футбол. Думаю, болельщики получили огромное удовольствие, что нельзя сказать о футболистах екатеринбургской команды. Конечно, они упустили победу, не реализовав пенальти и пропустив на 95-й минуте. Ишкова хочется поддержать — он молодой парень. Но я не понимаю, как Бикфалви отдал ему право ударить второй, решающий одиннадцатиметровый, но внутри команды разберутся.

Победу удержать у «Урала» не получилось из-за незабитых пенальти — при 3:1 игра была бы закончена. А так, зрелищная игра, побольше бы таких», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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