«Сложная победа». Сергей Семак — о матче с «Сочи»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 11-го тура РПЛ с «Сочи». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0.

«Неплохой первый тайм, за исключением микромоментов, где сыграли не очень удачно при фланговых передачах. Во втором тайме, может, не смогли адаптироваться к полю, свежести не хватало. Понадёжнее сыграли в обороне, в атаке были моменты, не так много, не хватало последней передачи, были хорошие контратаки, возможности у Изидора, Ду Кейроса. Нужно было более тонко распорядиться мячом, было бы спокойнее в концовке. Сложная победа, поздравляю болельщиков, команду.

Мы и в матче на Кубок смогли добиться хорошей победы. Сегодня тоже достаточно уверенно играли, не без нервов, но тем не менее. Нормальная игра, не всем довольны, с учётом того, что это седьмая выездная игра, сейчас будем играть дома, надеюсь, отдохнём, пауза пойдёт на пользу.

Заменили Ивана Сергеева и Кассьерру на Изидора и Александра Ерохина? Они добавили свежести и скорости, был момент у Изидора, даже два. Забил бы, было бы замечательно, не забил, нормально, Ерохин тоже добавил в движении, агрессии, ребята подустали. Ребята нормально вышли», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».