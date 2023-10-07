Капитан «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал победу над «Сочи»

Капитан санкт-петербургского «Зенита» Дуглас Сантос поделился впечатлениями от матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0 благодаря голам Клаудиньо и Матео Кассьерры.

«Тяжёлая игра. Мы на неделе играли очень непростую кубковую игру дома. Не могу сказать, что были полны сил сегодня, но хорошо, что смогли забить свои моменты в первом тайме и успокоили игру. Мы прогрессируем и развиваемся как команда. Пока не достигли уровня, где хотели бы быть. Хорошо, что набрали три очка.

Мне понравилось, как мы контролировали мяч в первом тайме, во втором не так удачно это получалось. С той игрой, которую мы показали в первом тайме, смогли добиться победы», — сказал Сантос в эфире «Матч ТВ».