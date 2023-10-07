Тренер «Сочи» Точилин: нам необходима пауза на матчи сборных. Будем исправлять ошибки

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин высказался об игре 11-го тура чемпионата России, в котором его команда уступила «Зениту» (0:2). Специалист заявил, что пауза на матчи сборных позволит его команде поработать над слабыми местами в игре.

«Почему нет побед? Потому что нет забитых мячей, поэтому нет побед. Уже после какой игры даю совет. Рецепт один: только работать и исправлять ситуацию на тренировках через труд. Тогда результаты придут.

Мы первую замену провели ещё в первом тайме, так что должны были с заменами играть осторожно. По ходу игры во втором тайме планировали выпустить двух других игроков, но, к сожалению, наши центральные защитники попросили замены. Пришлось всё менять в быстром порядке. Понятно, что, когда свежие футболисты выходят, должны добавлять. В первом тайме атака продуктивно работала, было не меньше моментов, чем во втором.

На какой срок выбыл Нобоа? Не могу сказать. Будет обследование, после этого будем понимать тяжесть травмы.

Нам действительно пауза на матчи сборных очень необходима. Нужно будет менять отношение к футболу, исправлять ошибки, которые мы допустили в подготовке к этому чемпионату», — сказал Точилин в эфире «Матч ТВ».