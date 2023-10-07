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Гирасси из «Штутгарта» установил рекорд Бундеслиги, забив 13 голов в семи стартовых матчах

Гирасси из «Штутгарта» установил рекорд Бундеслиги, забив 13 голов в семи стартовых матчах
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Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси отметился хет-триком в матче 7-го тура чемпионата Германии с «Вольфсбургом» (3:1). Таким образом, форвард «швабов» стал лучшим бомбардиром топ-5 лиг с 13 голами. Также форвард установил рекорд Бундеслиги, забив 13 мячей в семи первых матчах нового сезона. Отметим, что «Штутгарт» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 18 очков в пяти матчах.

Гирасси превзошёл рекорд экс-нападающего «Баварии», ныне форварда «Барселоны» Роберта Левандовского. Поляк в сезоне-2020/2021 в семи стартовых турах чемпионата Германии забил 11 раз.

Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В прошлом сезоне форвард провёл за «швабов» 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.

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