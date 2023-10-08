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Александр Зинченко высказался в поддержку Израиля после начала военного конфликта в стране

Александр Зинченко высказался в поддержку Израиля после начала военного конфликта в стране
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Игрок «Арсенала» и сборной Украины Александр Зинченко выступил в поддержку Израиля, который вчера утром атаковали боевики террористической группировки ХАМАС.

Футболист опубликовал историю в поддержку израильского народа. «Я поддерживаю Израиль», — написал Зинченко в одной из социальных сетей.

7 октября обострился палестино-израильский конфликт. Ранее все спортивные события в Израиле были отменены. Несколько футбольных команд — «Маккаби Хайфа», «Бейтар Иерусалим», «Хапоэль Беэр-Шева», «Хапоэль Тель-Авив» и «Маккаби Тель-Авив» — приняли решение разрешить своим иностранным игрокам покинуть страну, если они того пожелают. В стране объявили военное положение.

По данным СМИ количество погибших и раненных в результате конфликта растёт с каждым часом.

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