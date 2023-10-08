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Руководство «Ромы» рассматривает Флика в качестве замены Моуринью на посту тренера команды

Руководство «Ромы» рассматривает Флика в качестве замены Моуринью на посту тренера команды
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Президент «Ромы» Дэн Фридкин считает, что экс-тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик является подходящей заменой Жозе Моуринью на посту наставника римского клуба. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, Фридкина не устраивают результаты команды, которые она демонстрирует под руководством португальского специалиста. При этом президент «Ромы» высоко оценивает тренерские навыки Флика. Однако подчёркивается, что футболисты «волков» полностью доверяют Моуринью и не хотят, чтобы он покидал команду. Это обстоятельство является сдерживающим фактором для Фридкина.

Ранее в СМИ появилась информация, что португальский тренер будет уволен, если покажет неудовлетворительный результат в предстоящем матче Серии А, в котором «Рома» сыграет с «Кальяри». Эта встреча состоится сегодня, 8 октября, в 19:00 мск.

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