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Жозе Моуринью может быть уволен из «Ромы» после ближайшего матча

Жозе Моуринью может быть уволен из «Ромы» после ближайшего матча
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может покинуть свой пост после матча восьмого тура чемпионата Италии с «Кальяри», сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, владелец «Ромы» Дэн Фридкин хотел уволить Моуринью после разгромного поражения команды в матче шестого тура Серии А с «Дженом» (1:4). Однако, спортивный директор клуба Тиагу Пинту уговорил его пересмотреть это решение.

Однако, если «Рома» проиграет в предстоящем матче с «Кальяри», то Моуринью будет уволен. Матч между «Кальяри» и «Ромой» состоится 8 октября, начало – 19:00 мск.

Моуринью возглавляет «Рому» с 2021 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитан до 2024 года. После семи туров чемпионата Италии «Рома» занимает 15-е место в турнирной таблице, записав в свой актив восемь очков.

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