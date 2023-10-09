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Бернарду Силва — о поражении от «Арсенала»: это неудача, но это все еще начало

Бернарду Силва — о поражении от «Арсенала»: это неудача, но это все еще начало
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о матче с «Арсеналом» (0:1) в восьмом туре чемпионата Англии.

«Это неудача. Но это все еще начало. Мы далеки от конца сезона. Это был не тот результат, которого мы хотели. Против сильного соперника никогда не бывает легко играть.

Мы чувствовали, что игра была тяжелой для обеих команд. Обе команды жесткие, организованные и напряженные. Вначале у нас было несколько моментов. В конце концов, это был прогиб. На мой взгляд, в тот момент мы дали им слишком много времени на раздумья. Мы должны быть более интенсивными в прессинге.

Игра в опорной зоне? Я был шестым номером, тренер попросил меня сделать это. Это не моя естественная позиция, но мне было комфортно. Я пытался быть между центральными защитниками, я к этому привык. Это не было чем-то большим», — приводит слова Силвы официальный сайт «Манчестер Сити».

После восьмого тура АПЛ «Сити» занимает третье место с 18 очками. Лидирует в чемпионате «Тоттенхэм».

Англия - Премьер-лига . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 18:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Мартинелли – 86'    
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