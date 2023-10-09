Президент «Урала» Иванов: на тему судейства разговаривать не хочу

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на слова президента Российской Премьер-Лиги Александра Алаева о том, что ЭСК РФС в нынешнем составе себя дискредитировала.

«Это же его слова. У меня, может быть, тоже что-то не вызывает доверия. Но вы звоните тому, кто сказал, и у него спрашивайте. На тему судейства я не хочу разговаривать. У нас и тренер почему молчал – нет слов. Говорить про судейство – у меня тоже нет слов», – приводит слова Иванова Metarartings.

Президент Российской Премьер‑Лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) дискредитировала себя в текущем составе из-за принятых в последнее время решений. Напомним, ЭСК РФС поддержала спорный пенальти в ворота «Урала» в матче с «Ростовом» (2:2). Недовольство этим пенальти публично высказал президент «Урала» Григорий Иванов.