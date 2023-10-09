Игорь Колыванов: на УЕФА давят какие-то потусторонние силы, чтобы не пускать наши сборные

Бывший футболист московского «Динамо», «Фоджи» и «Болоньи», а ныне наставник ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался насчёт решения УЕФА по допуску сборных России до 17 лет до участия в соревнованиях.

«Непростая ситуация. В УЕФА тоже идёт расслоение. Мы все порадовались возможному допуску наших сборных до 17 лет до международных соревнований. Но многие футбольные федерации стали отказываться играть с Россией. Очень сложно это комментировать. Видимо, на УЕФА давят какие-то потусторонние силы, чтобы не пускать наши сборные», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее появилась информация, что в УЕФА растёт недовольство восстановлением сборных России U17, решение могут отменить. Об этом сообщало издание The Independent.