Кобелев: ФИФА и УЕФА перестали быть независимыми. Сейчас всё зависит от политики

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что ФИФА и УЕФА перестали быть независимыми спортивными организациями.

«Здесь нет смысла о чём-то говорить, потому что мы эти решения не принимаем. Мы прекрасно понимаем, что ФИФА и УЕФА перестали быть независимыми спортивными организациями. Понятно, что сейчас всё зависит от политики. У них тоже есть рекомендации от политиков стран, чтобы не сеять смуту.

Но мы видим, что тот же Бах сказал, что без флага и гимна нужно допускать олимпийцев. Мы видим, что допускают бокс и теннис. В любом случае всё встанет на круги своя. Но то, что спортивные организации перестали быть независимыми, — это печально», — сказал Кобелев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.