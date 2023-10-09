Фраппар — первая женщина, которая будет обслуживать мужской международный матч на «Уэмбли»

Француженка Стефани Фраппар была назначена главным судьёй товарищеского матча Англия — Австралия, став первой женщиной, которая будет судить мужской международный матч на «Уэмбли», сообщает Mundo Deportivo.

Фраппар, помимо других достижений, стала первой женщиной, которая судила матч мужского чемпионата мира в Катаре 2022 года. Она работала на матче, в котором сборная Германии победила сборную Коста-Рики (4:2).

39-летний арбитр также была первопроходцем в женском судействе мужских матчей Французской Лиги 2 и Лиги 1, Лиги чемпионов между «Ювентусом» и киевским «Динамо» (3:0) и Суперкубка Европы 2019 года между «Ливерпулем» и «Челси» (2:2 и 5:4 по серии пенальти).

На «Уэмбли» ей будут помогать её соотечественники Микаэль Бершебру и Орельен Друэ, которые станут линейными судьями. Четвёртым арбитром будет Хаким Бен Эль Хадж, а за VAR будут отвечать Матьё Вернис и Николя Ренвиль.