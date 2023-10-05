Российским судьям увеличат гонорары в два раза

В соответствии с перечнем вознаграждений на сезон-2023/2024 суммы, которые получают арбитры МИР РПЛ за судейство матчей чемпионата России, на этой неделе вырастут, сообщает «Спорт-экспресс».

С 1-го по 10-й тур арбитры получали по 115 тыс. рублей за одну игру, каждый из помощников судей — по 55 тыс., резервный арбитр — 25 тыс., видеоарбитр (VAR) — 57,5 тыс., ассистент видеоарбитра (АVAR) — 28,75 тыс.

С 11-го тура, матчи которого пройдут 7 и 8 октября, гонорары увеличатся — до уровня весны этого года. Арбитрам станут платить по 200 тыс. рублей за одну игру, каждому из помощников судьи — по 100 тыс., VAR — 100 тыс., АVAR — 50 тыс. Вознаграждение резервного арбитра не изменится.

Кроме того, как и прежде, судьи и ассистенты, входящие в список допущенных к работе в РПЛ, получают ежемесячное вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

Гонорар инспекторов РПЛ тоже будет увеличен с 11-го тура — с 35 тыс. до 50 тыс. рублей.