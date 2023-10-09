Ещенко: в УЕФА чего хотят, то и делают. Постоянно меняют свои решения

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко раскритиковал УЕФА.

«Они постоянно меняют свои решения. Чего хотят, то и делают. Нам надо принимать или не принимать эту ситуацию. Естественно, странно, что они постоянно меняют свои решения. То, что они вообще изначально не хотели допускать — это тоже абсурд», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, во вторник, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага. Однако недавно появилась информация, что в УЕФА растёт недовольство восстановлением сборных России U17, и это решение могут отменить.