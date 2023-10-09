Сорокин: сборная России точно вернётся на международный уровень. Вопрос только, когда

Глава оргкомитета ЧМ-2018 в России Алексей Сорокин считает, что сборная России в любом случае вернётся на международный уровень.

«Мне кажется, что наша сборная точно вернётся. Вопрос только, когда. Её возвращение — нечто, что произойдёт абсолютно точно. Вопрос только во временных рамках. Мне очень трудно что-то прогнозировать», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, во вторник, 26 сентября, стало известно, что исполнительный комитет УЕФА принял решение допустить юношеские сборные России по футболу (всех возрастов до U17 включительно) до международных турниров в нейтральном статусе — без гимна и флага. Однако недавно появилась информация, что в УЕФА растёт недовольство восстановлением сборных России U17, и это решение могут отменить.