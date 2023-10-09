Стали известны команды, вышедшие в финальный этап женской Суперлиги

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В финальном этапе женской Суперлиги за медали поборются такие команды, как ЦСКА, «Зенит», «Локомотив», московское «Динамо», «Звезда-2005» и «Рязань-ВДВ».

В заключительный этап команды переходят с 50% очков, набранных на предварительном этапе. Игровой календарь заключительного этапа Суперлиги будет опубликован позже.

На данный момент таблица финального этапа Суперлиги выглядит следующим образом:

1. ЦСКА — 31 очко;

2. «Зенит» — 28 очков;

3. «Локомотив» — 25 очков;

4. «Динамо» (Москва) — 20 очков;

5. «Звезда-2005» — 19 очков;

6. «Рязань-ВДВ» — 14 очков.

В нижней части таблицы финального этапа Суперлиги между собой поборются «Ростов», «Краснодар», «Чертаново», «Енисей», «Рубин» и «Крылья Советов». В прошлом сезоне победителем турнира впервые стал «Зенит».