ЖФК ЦСКА обыграл ЖФК «Зенит» и увеличил отрыв от 2-го места
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В матче 22-го тура женской Суперлиги встретились санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Мариной Крупской. Матча начался в 16:30 мск.
На 32-й минует Габриэль Онгене открыла счёт в пользу гостей.
На 48-й минуте Ана Диаш сравняла счёт.
Через восемь минут Маргарита Мануйлова снова вывела армейцев вперёд.
Россия - Суперлига (ж) . 22-й тур
07 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Онгене – 32' 1:1 Диаш – 48' 1:2 Мануйлова – 56'
В матче первого круга «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.
В итоге ЦСКА увеличил отрыв от второго места и располагается на первой позиции с 63 очками после 22 сыгранных матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 57 очков.
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