ЖФК ЦСКА обыграл ЖФК «Зенит» и увеличил отрыв от 2-го места

В матче 22-го тура женской Суперлиги встретились санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Мариной Крупской. Матча начался в 16:30 мск.

На 32-й минует Габриэль Онгене открыла счёт в пользу гостей.

На 48-й минуте Ана Диаш сравняла счёт.

Через восемь минут Маргарита Мануйлова снова вывела армейцев вперёд.

В матче первого круга «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.

В итоге ЦСКА увеличил отрыв от второго места и располагается на первой позиции с 63 очками после 22 сыгранных матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 57 очков.