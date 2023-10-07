Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Севилья — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЖФК ЦСКА обыграл ЖФК «Зенит» и увеличил отрыв от 2-го места

ЖФК ЦСКА обыграл ЖФК «Зенит» и увеличил отрыв от 2-го места
Комментарии

В матче 22-го тура женской Суперлиги встретились санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играли на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия «Зенита» в Санкт-Петербурге. Матч обслужила бригада арбитров во главе с Мариной Крупской. Матча начался в 16:30 мск.

На 32-й минует Габриэль Онгене открыла счёт в пользу гостей.

На 48-й минуте Ана Диаш сравняла счёт.

Через восемь минут Маргарита Мануйлова снова вывела армейцев вперёд.

Россия - Суперлига (ж) . 22-й тур
07 октября 2023, суббота. 16:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 2
ЦСКА (ж)
Москва
0:1 Онгене – 32'     1:1 Диаш – 48'     1:2 Мануйлова – 56'    

В матче первого круга «Зенит» одержал победу со счётом 2:0.

В итоге ЦСКА увеличил отрыв от второго места и располагается на первой позиции с 63 очками после 22 сыгранных матчей. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 57 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android