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Руководство «Наполи» провело закрытое собрание после поражения от «Фиорентины»

Руководство «Наполи» провело закрытое собрание после поражения от «Фиорентины»
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Главный тренер «Наполи» Руди Гарсия может в ближайшее время покинуть свой пост.

Как сообщает Sky Sport Italia, 9 октября состоялось собрание с участием Гарсии, президента «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса и других руководителей клуба. Отмечается, что в ближайшее время «Наполи» примет решение о будущем 59-летнего специалиста.

Гарсия возглавил «Наполи» в июне этого года. В данный момент «партенопейцы» занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков за восемь туров. В воскресенье, 8 октября, команда в родных стенах проиграла «Фиорентине» (1:3).

Ранее сообщалось об интересе со стороны руководства неаполитанского клуба к услугам итальянского специалиста Антонио Конте, который находится без работы после увольнения из «Тоттенхэма».

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