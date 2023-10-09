Конте — главный кандидат на пост тренера «Наполи» вместо Гарсии

Итальянский специалист Антонио Конте является приоритетной целью «Наполи» на должность главного тренера команды после плохих результатов под руководством нынешнего наставника Руди Гарсии, сообщает Sky Sports.

После поражения в матче с «Фиорентиной» (1:3) президент клуба Де Лаурентис провёл совещание вместе с Гарсией в отеле Неаполя. Владелец клуба заявил, что обеспокоен выступлением команды, которая находится вне зоны Лиги чемпионов, что является важной целью для клуба.

Кроме того, Де Лаурентис затронул другие темы на встрече: плохая игра, потеря уверенности, проведение замен и очевидное отсутствие сочувствия между игроками и тренером, что привело к дезорганизованной реакции некоторых футболистов.

Главным кандидатом для «Наполи» является Конте, на подписание которого неаполитанцы готовы пойти на большие финансовые жертвы. Также есть и запасной вариант в виде Игора Тудора, который этим летом покинул французский «Марсель».