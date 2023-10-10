Марселино отказался стать главным тренером «Севильи»
Бывший тренер «Марселя» Марселино Тораль отклонил предложение руководства «Севильи» стать новым главным тренером команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, ранее уже состоялась встреча между руководством испанского клуба и 58-летним специалистом, однако стороны не смогли прийти к соглашению относительно условий контракта. На текущий момент «Севилья» продолжает поиски нового наставника для команды.
Напомним, в сентябре Марселино покинул пост главного тренера «Марселя», который он занял в июне текущего года.
После восьми туров чемпионата Испании «Севилья» набрала восемь очков и на текущий момент занимает 16-е место в турнирной таблице.
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
Материалы по теме
Комментарии