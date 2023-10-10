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Марселино отказался стать главным тренером «Севильи»

Марселино отказался стать главным тренером «Севильи»
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Бывший тренер «Марселя» Марселино Тораль отклонил предложение руководства «Севильи» стать новым главным тренером команды. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, ранее уже состоялась встреча между руководством испанского клуба и 58-летним специалистом, однако стороны не смогли прийти к соглашению относительно условий контракта. На текущий момент «Севилья» продолжает поиски нового наставника для команды.

Напомним, в сентябре Марселино покинул пост главного тренера «Марселя», который он занял в июне текущего года.

После восьми туров чемпионата Испании «Севилья» набрала восемь очков и на текущий момент занимает 16-е место в турнирной таблице.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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