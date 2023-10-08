«Севилья» ищет нового тренера на замену Мендилибару

Руководство «Севильи» намерено уволить Хосе Луиса Мендилибара с поста главного тренера команды и на текущий момент находится в поисках нового наставника. Об этом сообщает AS.

По информации источника, в «Севильи» недовольны теми результатами, которая показывает команда при руководстве Мендилибара. Отмечается, что 62-летний специалист может быть уволен в ближайшую паузу на игры сборных при условии, если спортивному директору «андалусийцев» удастся найти подходящую замену.

Напомним, после восьми туров испанской Ла Лиги команда Мендилибара набрала 8 очков и на текущий момент находится на 13-й строчке в турнирной таблице. В последнем матче чемпионата, который проходил вчера, 7 октября, «Севилья» сыграла вничью с «Райо Вальекано» (2:2).

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