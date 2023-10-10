Александр Головин пропускает тренировку сборной России
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Полузащитник «Монако» Александр Головин не принимает участия в тренировке национальной команды в Новогорске.
27-летний футболист не был замечен среди других игроков сборной России, занимающихся сегодня, 10 октября, в Новогорске, передаёт корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников. Напомним, через два дня национальная команда проведёт товарищеский матч с Камеруном. 16 октября подопечные Валерия Карпина сыграют со сборной Кении.
В нынешнем сезоне Александр Головин провёл семь матчей за «Монако» в рамках чемпионата Франции, забил два гола и сделал одну результативную передачу. В прошлом сезоне хавбек отыграл 34 матча, забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.
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Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
Кто победит в основное время?
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