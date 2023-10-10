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Источник: исполком УЕФА отменил решение допустить юношеские сборные России к турнирам

Источник: исполком УЕФА отменил решение допустить юношеские сборные России к турнирам
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Исполком УЕФА отменил решение допустить до международных турниров юношеские сборные России по футболу, информирует журналист Роб Харрис в своём «твиттере».

Согласно сведениям источника, УЕФА аргументировал отмену допуска российских юниоров тем, что организации «не удалось найти технического решения, которое позволило бы российским командам играть».

Напомним, ранее УЕФА объявлял о допуске юношеских (до 17 лет) российских сборных по футболу к международным соревнованиям, аргументировав это так: «Дети не должны страдать из-за поступков, которые совершают взрослые». При этом подчёркивалось, что основная сборная России и клубы РПЛ будут отстранены от международных турниров до конца конфликта на Украине.

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