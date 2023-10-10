Йылмаз стал главным тренером «Бешикташа» через четыре месяца после завершения карьеры
Бывший нападающий «Бешикташа», «Галатасарая», «Лилля» и сборной Турции Бурак Йылмаз был назначен на пост главного тренера «Бешикташа».
Турок завершил профессиональную футбольную карьеру в июле 2023 года и сразу же был назначен на пост ассистента тренера «чёрных орлов». А 8 октября уже в своём нынешнем качестве он руководил командой в матче с «Истанбулспором» (2:0).
Бывшим наставником турецкой команды был Шенол Гюнеш, который руководил клубом ровно год и был отправлен в отставку.
На данный момент «Бешикташ» в турецкой Суперлиге после восьми сыгранных матчей располагается на четвёртой позиции с 16 очками.
Напомним, за турок выступает экс-игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, который сыграл десять матчей во всех турнирах, где отметился одним голом.
Материалы по теме
Комментарии