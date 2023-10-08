Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранада — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бешикташ» с Зайнутдиновым уверенно обыграл «Истанбулспор»

«Бешикташ» с Зайнутдиновым уверенно обыграл «Истанбулспор»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 8 октября, состоялась встреча 8-го тура турецкой Суперлиги между стамбульским «Бешикташем» и «Истанбулспором». Матч прошёл на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В самом начале матча на шестой минуте Венсан Абубакар с передачи Салиха Учана открыл счёт в матче.

На 90-й минуте Рашид Геззаль реализовал 11-метровый.

Турция - Суперлига . 8-й тур
08 октября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Бешикташ
Стамбул
Окончен
2 : 0
Истанбулспор
1:0 Абубакар – 6'     2:0 Геззаль – 90'    

Напомним, за «Бешикташ» выступает экс-игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, который появился в старте на позиции левого защитника, отыграл полностью игру и голевыми действиями не отметился.

«Бешикташ» после восьми матчей турецкой Суперлиги располагается на четвёртой строчке с 16 очками. «Истанбулспор» после семи сыгранных матчей находится на 19-м месте с двумя очками.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android