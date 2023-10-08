«Бешикташ» с Зайнутдиновым уверенно обыграл «Истанбулспор»

Сегодня, 8 октября, состоялась встреча 8-го тура турецкой Суперлиги между стамбульским «Бешикташем» и «Истанбулспором». Матч прошёл на стадионе «Водафон Парк» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток прозвучал в 16:00 мск. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.
В самом начале матча на шестой минуте Венсан Абубакар с передачи Салиха Учана открыл счёт в матче.
На 90-й минуте Рашид Геззаль реализовал 11-метровый.
Напомним, за «Бешикташ» выступает экс-игрок ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов, который появился в старте на позиции левого защитника, отыграл полностью игру и голевыми действиями не отметился.
«Бешикташ» после восьми матчей турецкой Суперлиги располагается на четвёртой строчке с 16 очками. «Истанбулспор» после семи сыгранных матчей находится на 19-м месте с двумя очками.
- 8 октября 2023
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