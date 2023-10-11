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Зинедин Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

Зинедин Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе
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Французский специалист Зинедин Зидан высказался на тему своего возвращения к тренерской деятельности.

«Когда я снова буду тренировать? Сейчас нет никаких вариантов, я наслаждаюсь временем со своей семьёй, которая для меня важна. Посмотрим, что будет дальше. Пока я остаюсь тренером, этот вопрос не утратит актуальности», – приводит слова Зидана Tuttomercatoweb.

Напомним, Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» француз стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

На данный момент «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. Команда Карло Анчелотти набрала 24 очка. В следующем туре команда встретится с «Севильей». Матч состоится 21 октября.

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