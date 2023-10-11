Иньяки Уильямс высказался о расизме в Ла Лиге

Нападающий «Атлетико Бильбао» Иньяки Уильямс высказался об инциденте с нападающим «Реала» Винисиусом.

«Я был бы благодарен, если бы все игроки «Реала» ушли с «Местальи». Так должен реагировать каждый, кто сталкивается с подобной ситуацией.

Если у тебя много денег, как в моем случае, ты не смотришь на цвет кожи, но если ты уличный торговец — это совсем другое дело. Дедушка хотел, чтобы я играл за Гану, я получил это право и смог почтить его память. Когда мы с братом приехали туда летом, мы увидели босоногих детей, и я сказал ему: «Смотри, Нико, если бы не мама и папа, мы могли бы быть одним из этих детей. Однако, выбрал Испанию», — приводит слова Уильмса ESPN.

12 мая 2023 года в матче между «Валенсией» и «Реалом» (1:0) произошёл скандал. Во втором тайме фанаты летучих мышей начали выкрикивать расистские оскорбления в адрес нападающего сливочных Винисиуса. Бразилец не смог сдержать эмоции на поле из-за чего был удалён.

После матча Винисиус раскритиковал Ла Лигу и руководство за бездействие. Игрока поддержал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

Уильямс также столкнулся с расизмом. 25 января 2020 года. Когда Уильямс был заменен, его освистывали фанаты «Эспаньола». Фанаты имитировали жесты обезьян и ухали.