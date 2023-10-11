Нигматуллин: не надо искать на западе, кого бы натурализовать, у нас много талантливых

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин поделился мнением, что сборной стоит искать талантливых футболистов в своих рядах, а не пробовать натурализовать иностранных игроков, отсылая на случай голкипера итальянского «Лацио» Ивана Проведеля, у которого есть русские корни.

«Не нужно смотреть на запад в поиске, кого бы натурализовать. Футболистов нужно искать в своих рядах. У нас достаточно много талантливых и достойных ребят», — приводит слова Нигматуллина Metaratings.

Напомним, ранее Нигматуллин прокомментировал информацию о том, что голкипер «Лацио» Иван Проведель отказался играть за национальную команду России. У 29-летнего голкипера русские корни по материнской линии. Ранее тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что Проведель не стал общаться по поводу вызова в национальную команду. Иван уже вызывался в национальную команду Италии в сентябре 2022 года, но не сыграл ни одного матча.