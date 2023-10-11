Смертин: в РФ 13 млн с инвалидностью, но в футбол играют 10 тысяч — ужасная статистика

Глава направления социальной ответственности и устойчивого развития РФС Алексей Смертин рассказал об интеграции людей с инвалидностью в футбольные процессы.

«Мы разработали программу до 2024 года с пролонгацией до 2030-го. Два направления: развитие и помощь для людей с ограниченными возможностями. Сыграли на опережение, потому что сейчас не каждая футбольная федерация имеет свою стратегию.

Мы отталкиваемся не только от УЕФА — это наша страна, и это важно. Около 13 млн людей у нас с инвалидностью, но только 10 тысяч играют в футбол. Ужасающая статистика, и у нас есть возможность помочь.

Мы начали развивать направление вместе с академией РФС. Были вовлечены специалисты из РФС и футбольной среды. Ребята с инвалидностью будут проходить практику в футбольных клубах, впоследствии — получать дипломы.

На матче Россия — Ирак присутствовало около 1300 людей с инвалидностью. На матче с Камеруном будет присутствовать около 500 человек с инвалидностью», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.