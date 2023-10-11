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Тренер Камеруна: у Замбо Ангисса и Шупо-Мотинга правда травмы. Политика ни при чём

Тренер Камеруна: у Замбо Ангисса и Шупо-Мотинга правда травмы. Политика ни при чём
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Главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг рассказал, почему нападающий Эрик Шупо-Мотинг и хавбек Андре Замбо Ангисса не примут участия в товарищеском матче с Россией.

«Шупо-Мотинг и Замбо-Ангисса не сыграют из-за политики? Нет, такое исключено. У них действительно есть трудности со здоровьем. Совершенно не страшно, что они пропустят игру. Мы вышли на Кубок Африки в январе, и будет лучше, если они подготовятся к этим матчам. Пусть они сейчас пропустят игру, но будут готовы к январю», — передаёт слова Сонга корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в четверг, 12 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Купить билет на матч России и Камеруна можно с помощью нашего сервиса «Билеты».

Товарищеские матчи (сборные) - 2023 . Товарищеские матчи
12 октября 2023, четверг. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Камерун
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