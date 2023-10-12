Кузяев: с каждым годом всё больше народа хочет, чтобы в России сменился чемпион

Полузащитник французского «Гавра» и сборной России Далер Кузяев допустил смену чемпиона в Российской Премьер-Лиге.

«В футболе всё что угодно может произойти. С каждым годом всё больше народа хочет, чтобы в России сменился чемпион. Но я считаю, что вся борьба впереди — целых 19 туров. Ещё не было очной встречи между «Зенитом» и «Краснодаром». Не нужно забывать и про московские команды — они достаточно хорошо идут. «Крылья», на удивление, сильно прибавили в этом сезоне. Конечно, чемпион может смениться. Но я надеюсь, что этого не произойдёт», — сказал Кузяев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, Далер Кузяев перешёл из санкт-петербургского «Зенита» в «Гавр» в июле 2023 года. Соглашение 30-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость полузащитника составляет € 10 млн.