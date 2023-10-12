Хорватия — Турция: турки открыли счёт

Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Хорватии и Турции. Игра проходит в Осиеке на стадионе «Опус-Арена». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» проведит текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Турция.

На 30-й минуте Салих Озджан из глубины поля выполнил заброс вперёд на Барыша, Ливакович очень неудачно выбежал из свой штрафной площади и его легко перебросил Йылмаз.

Сборная Хорватии и сборная Турции являются лидерами в группе D, набрав по десять очков. Их главные преследователи — сборные Уэльса и Армении, у которых по семь очков.

Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.