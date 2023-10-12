Хорватия — Турция: турки открыли счёт

Сегодня, 12 октября, в матче 7-го тура группового этапа отборочного турнира к Евро-2024 встречаются сборные Хорватии и Турции. Игра проходит в Осиеке на стадионе «Опус-Арена». Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» проведит текстовую онлайн-трансляцию встречи Хорватия — Турция.
На 30-й минуте Салих Озджан из глубины поля выполнил заброс вперёд на Барыша, Ливакович очень неудачно выбежал из свой штрафной площади и его легко перебросил Йылмаз.
Сборная Хорватии и сборная Турции являются лидерами в группе D, набрав по десять очков. Их главные преследователи — сборные Уэльса и Армении, у которых по семь очков.
Напомним, действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая в финале Евро-2020 обыграла Англию в серии послематчевых пенальти.
- 12 октября 2023
-
23:09
-
22:52
-
22:43
-
22:42
-
22:30
-
22:29
-
22:26
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
22:06
-
22:05
-
22:04
-
22:00
-
21:59
-
21:58
-
21:56
-
21:54
-
21:51
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:44
-
21:41
-
21:37
-
21:37
-
21:33
-
21:33
-
21:26