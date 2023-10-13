Главный тренер сборной Испании де ла Фуэнте: думаю, что в обороне мы лучшие в мире

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об игре команды в обороне.

«У нас сильные защитники, но я знаю, что у Норвегии, нашего следующего соперника, есть огромные и высокие нападающие, и они проверят нас. Хорошим моментом нашей работы в этом направлении является то, что сегодня (в матче с Шотландией. — Прим. «Чемпионата») мы не уступили.

Мы работаем над автоматизацией процессов. Мы действительно тратим всё то скудное время, которое у нас есть, на целостность и единство идей.

Думаю, что в обороне мы лучшие в мире. Я хочу ясно дать понять, что заслуга всего этого принадлежит игрокам, всем усилиям, преданности делу и энтузиазму, которые они вложили», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.