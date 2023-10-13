Испания победила «идеальный антифутбол». Команду спас 37-летний герой

Сборная Испании прервала победную серию Шотландии, обыграв лидера группы в Севилье. «Красная фурия» догнала команду Стива Кларка по количеству набранных очков.

С первых секунд чувствовалось, что испанцы очень мотивированы желанием взять реванш у шотландцев за поражение в Глазго – единственное в отборочном цикле Евро-2004 и единственное при новом главном тренер Луисе де ла Фуэнте. «Красная фурия» очень мощно начала. Уже через минуту после первого удара по мячу хозяева, отыскав пространство между линий, создали сумасшедший момент – Мората просто простил лидера группы. Ещё через несколько минут форвард-капитан имел второй шанс после углового. Стандарты сборной Испании были достаточно опасными, и не всегда команда Кларка контролировала на них соперников.

Сценарий этого матча легко спрогнозировал бы любой болельщик ещё до его начала. Испанцы владели мячом около 80% времени, шотландцы оборонялись низким блоком, а по возможности превращали его в средний. Но по большому счёту это был «припаркованный автобус». Благо Кларк – бывший ассистент Жозе Моуринью, придумавшего популярное выражение. Хозяева делали всё, чтобы взломать такую оборону: насыщали пространство между линий вингерами и «восьмёрками», быстро комбинировали, при потере мяча тут же вступали в контрпрессинг. Тем не менее шотландцы настолько плотно и организованно защищались в позиционной обороне, что команда де ла Фуэнте почти не имела голевых моментов после мощного дебюта игры.

Статистика первого тайма говорила сама за себя. Удары – 9:0 (в створ – 1:0), передачи на чужой трети поля – 119:31. В составе шотландцев лидером по касаниям был с отрывом… голкипер Ганн (23). Остальным мяч как будто и не требовался. Однако всё, чего добились испанцы до перерыва: попадание Мерино в штангу, когда хавбек поддержал атаку вторым темпом, да гол Мораты из явного офсайда. Настоящей неприятностью для Кларка стала только травма защитника «Ливерпуля» Робертсона, у которого что-то серьёзное с рукой.

А вот в перерыве де ла Фуэнте сделал замены, которые вряд ли кто-то смог бы угадать. Тренер поменял весь левый фланг, выпустив двух игроков, у которых до сегодняшнего дня не было матчей за сборную Испании!

Защитника «Реала» Франа Гарсию и вингера «Гранады» Брайана Сарагосу: последний и в Примере сыграл-то всего девять матчей. Но забил уже пять мячей, в том числе оформил дубль в ворота «Барселоны». После выхода Сарагосы газон на его фланге «горел». Вингер начал с того, что обыграл двоих, и пробил из-за штрафной в ситуации, когда мог бы найти партнёров передачей. Смелый паренёк.

Испания во втором тайме продолжала контролировать мяч и давить, но по истечении часа матча случилось удивительное – Шотландия забила первым же ударом по воротам! Поймавший бомбардирский кураж опорник Мактоминей потрясающе закрутил мяч со штрафного в дальний верхний угол. Это был ещё и вратарский гол – Симон как-то странно пассивно повёл себя. Однако после просмотра повтора судья Гёзюбююк отменил забитый мяч. Возможно, решил, что Хендри сфолил на Симоне, хотя есть сомнения, что движение шотландца в сторону голкипера тянуло на нарушение правил. Но, скорее всего, Хендри чуть-чуть залез в офсайд.

С последним пасом или открыванием под удар у испанцев дела не клеились. Тогда де ла Фуэнте бросил в бой ещё одного дебютанта Сансета из «Атлетика». Ничего себе! В такой-то игре. Но всё изменил другой запасной – опытный, титулованный. 37-летний Навас появился на поле впервые в отборочном цикле Евро-2024 и сразу вырезал голевую передачу на Морату. Шотландцы в этом матче несколько раз ошибались при попытках поймать соперников в офсайд, а в этом случае вообще непонятно что исполнили.

Уступая в счёте 0:1, Шотландия наконец-то пошла вперёд – создала пару моментов, нанесла первый удар. А на 86-й минуте гол в свои ворота «привёз» Хики, поскользнувшийся на ровном месте. В результате то ли Сансет отметил дебют забитым мячом, то ли Портеус автогол соорудил.

Испанцы усилиями полтора десятка человек, включая 62-летнего тренера, всё же смогли сдвинуть с места этот «автобус» – и победили.